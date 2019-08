Les Canucks confirment pour Jim Benning

Les Canucks de Vancouver ont confirmé mardi qu’ils avaient accordé une prolongation de contrat de trois ans à leur directeur général Jim Benning.

La nouvelle était attendue depuis quelques jours, car le réseau Sportsnet avait révélé l’information vendredi.

«C’est très bien que Jim ait accepté de continuer son travail, a déclaré le président et chef de la direction des Canucks, Francesco Aquilini, dans un communiqué. Son expérience, ses liens au sein du milieu et ses connaissances du hockey sont inestimables. Nous nous sommes engagés à bâtir une équipe gagnante et à revenir dans l’élite de la Ligue nationale pour longtemps. Il n’y a pas de raccourci, mais nous avons emprunté une voie pour ce faire. Et j’ai confiance que Jim réussira.»

Benning devait écouler la dernière année de son entente en 2019-2020. Il est à la barre des Canucks depuis le mois de mai 2014. Sous sa gouverne, la formation de la Colombie-Britannique a participé aux séries éliminatoires une seule fois, lors de sa première campagne.

Depuis qu'il est en poste, l’équipe de Vancouver a maintenu un dossier de 175-186-49.