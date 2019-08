Elias Pettersson admet avoir «frappé le mur»

L’attaquant Elias Pettersson a montré tout son talent durant sa première saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et après avoir remporté le trophée Calder en 2018-2019, il veut s’assurer de conserver suffisamment de réserves pour la prochaine campagne.

Auteur de 66 points, dont 28 buts, en 71 rencontres avec les Canucks de Vancouver l’an passé, le Suédois peut évidemment se satisfaire de sa production offensive.

Néanmoins, il a admis avoir «frappé le mur» avant la fin du calendrier régulier. Aussi, le numéro 40 a pris des notes et le travail accompli cet été lui permettra de rectifier le tir, souhaite-t-il.

«Dans les derniers matchs, plusieurs équipes donnaient un grand coup pour tenter de se qualifier en séries. Ainsi, c’étaient des parties beaucoup plus ardues, a-t-il commenté au réseau Sportsnet. De mon côté, je ne sentais pas que mon énergie était à 100 % pour chaque affrontement. Il s’agit donc d’un enjeu important pour moi. Voilà pourquoi mon conditionnement physique est meilleur. J’ai plus de puissance et de mobilité dans les jambes, je veux juste être plus fort et rapide.»

Pour Pettersson, il est primordial de miser sur davantage de constance. Les heures passées au gymnase l’aideront en ce sens, d’après lui.

«C’était ma première année dans la ligue et je dois apprendre. Il faut garder en tête de bien jouer même en ayant une journée difficile.»

«Je ne suis pas le plus imposant, je n’ai pas les plus gros muscles, a-t-il ajouté. Certes, je dois consacrer plus de temps à gagner de la masse musculaire et je travaille sur cela. Il faut plus de conditionnement pour être en meilleure forme; j’ai réalisé des progrès sur ce plan.»

Dans un rêve

En dépit de ce problème à régler, Pettersson continue de savourer le moment présent, s’estimant privilégié d’être un joueur de la LNH.

«Je vis mon rêve. J’ai toujours fait les efforts en espérant atteindre la LNH un jour. Par contre, je ne pensais pas être la recrue par excellence, a-t-il souligné à propos de son trophée Calder.

«Je profite des instants passés dans la ligue et j’apprécie chaque seconde de ça.»