Un jeune défenseur se démarque à Chicago

Les Blackhawks de Chicago ont peut-être frappé un coup de circuit en repêchant au premier tour du repêchage en 2018 le défenseur suédois Adam Boqvist. Ce dernier a sans contredit été la vedette du camp de développement de l’équipe au mois de juillet, selon Brian Campbell.

De l’avis de l’ancien défenseur du club, maintenant entraîneur responsable du développement des joueurs, Boqvist a fait un grand pas en avant dans son développement, lui qui a fait le saut de la première ligue suédoise à la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) quelques semaines après avoir été repêché au huitième échelon.

«Oui, je suis impressionné. Il a parcouru beaucoup de chemin depuis le camp de développement l’année dernière», a lancé d’entrée de jeu Campbell lors d’une entrevue avec le réseau NBC.

Faire le saut

Au cours de la saison 2017-2018, qui s’est conclue par sa sélection au repêchage, Boqvist avait notamment porté les couleurs du Brynas IF de Gavle. Il avait été limité à une mention d’aide en 15 parties, montrant un différentiel de -7. Il a également évolué pour quelques parties en deuxième division.

L’année dernière, il a décidé de se joindre aux Knights de London. Sous la férule de Dale Hunter, il a connu une excellente saison, comme le démontre sa récolte de 20 buts et 60 points en 54 rencontres. Il a par ailleurs ajouté 10 filets et 13 points en 11 duels éliminatoires.

En confiance, Boqvist n’a pas caché sa volonté de faire le saut dans la Ligue nationale de hockey (LNH) au terme du camp de développement. Campbell a toutefois tempéré les ardeurs de son espoir, expliquant qu’il ne voulait pas lui mettre de pression sur les épaules.

«Il va se développer à son rythme. S’il pousse et qu’il obtient une place dans la formation, c’est bien, mais je ne veux pas que les gens s’emballent. Il a encore beaucoup de choses à apprendre et il veut apprendre, ce qui est très bien. Il veut toujours en faire un peu plus pour apprendre. Il est sur la bonne voie.»

«Nous savons qu’il a du talent et je crois qu’il a fait un grand pas en avant en se préparant comme un joueur professionnel. Mais c’est encore un jeune joueur et nous ne voulons pas le mettre dans une situation difficile. Croyez-moi, il me fait sourire, mais je ne veux pas forcer les choses.»