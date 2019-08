Oshie veut reprendre la coupe aux Blues

L’attaquant des Capitals T.J. Oshie a passé l’été à récupérer d’une blessure à la clavicule qu’il a subie lors des dernières séries éliminatoires, qui se sont terminées sur le sacre de son ancienne équipe, les Blues de St. Louis.

Le joueur de 32 ans, champion de la Coupe Stanley avec les Capitals en 2018, a eu des sentiments partagés à la suite de cette victoire des Blues. Oui, il a évidemment contacté quelques anciens coéquipiers pour les féliciter, mais dans son for intérieur, quelque chose n’allait pas.

«La motivation a changé», a-t-il avoué au NHL.com.

«Avant, c’était "elle est à nous, gardons-la", a-t-il indiqué. Bon, on n’a pas affronté St. Louis, ils n’ont pas pris la coupe de nos mains, mais ça reste un peu le sentiment qu’on a. Donc cette année, on va se concentrer, j’espère, à retrouver cette motivation pour aller récupérer la coupe et la ramener à D.C.»

Oshie, qui a amassé 54 points en seulement 69 matchs la saison dernière, demeure convaincu que les Capitals aspireront de nouveau aux grands honneurs en 2019-2020. L’équipe n’a pas nécessairement fait d’acquisition clinquante durant la saison morte, mais le joueur américain croit que le noyau en place a encore beaucoup de bon hockey dans le ventre.

«Disons qu’on aime que les gens croient que nous ne sommes pas dans la course parce qu’on n’a pas fait de grosses prises comme d’autres équipes en ont fait», a-t-il expliqué.

«Mais quand tu regardes de quoi certains de nos joueurs sont capables... on a des joueurs de classe mondiale, a rappelé le vétéran. Ce dont on a vraiment besoin, c’est que les autres les suivent et embarquent dans le projet. Dans ce cas-là, j’aime vraiment nos chances.»

En attendant, Oshie poursuit son entraînement après avoir reçu le feu vert complet des médecins en juillet. Il travaille évidemment le haut de son corps après avoir subi cette blessure à l’épaule.

«Je vais bien, a-t-il assuré. Maintenant je dois rebâtir ces muscles du mieux que je ne le peux d’ici le début de la saison et je serai prêt à y aller. J’ai vraiment hâte.»