Les principaux défis du Rouge et Or en 2019

Le Rouge et Or de l'Université Laval amorcera ce week-end sa 25e année de football universitaire.

L'entraîneur-chef Glen Constantin, qui lui, en sera à sa 19e année à la barre de l'équipe, a été clair lundi en mentionnant que la saison parfaite de 2018 était déjà chose du passé.

Cela dit, malgré les départs du quart-arrière Hugo Richard et du secondeur Mathieu Betts, Constantin entend encore connaître une saison parfaite.

Vous pourrez voir le duel entre le Rouge et Or et le Vert & Or de l'Université de Sherbrooke dès 12h30 dimanche, à TVA Sports.