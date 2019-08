Félix Auger-Aliassime dans le top 20

Le Québécois Félix Auger-Aliassime appartient désormais à l'élite du tennis masculin, puisqu'il a été répertorié parmi les 20 meilleurs joueurs de l'ATP, lundi.

Le joueur de 19 ans a effectué un bond de deux places au plus récent classement hebdomadaire et occupe présentement le 19e rang du circuit.

De passage à Cincinnati, la semaine dernière, Auger-Aliassime a perdu en deux manches identiques de 6-3 contre le Serbe Miomir Kecmanovic après avoir atteint le troisième tour à la Coupe Rogers de Montréal, à peine une semaine plus tôt.

Chez les autres Canadiens, Milos Raonic est pour sa part exclu du top 20, ayant reculé de deux rangs pour se retrouver au 22e échelon. Enfin, Denis Shapovalov a glissé de quatre places et occupe le 38e rang mondial en date de lundi.

Medvedev dans le top 5

Le Russe Daniil Medvedev, probant vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati dimanche, a fait son entrée dans le top 5 du classement ATP lundi pour la première fois de sa carrière.



Âgé de 23 ans, Medvedev occupe désormais la 5e place mondiale d'un classement dominé par Novak Djokovic, qu'il a battu samedi en demi-finale dans l'Ohio.



Il n'est plus précédé que par Rafael Nadal, Roger Federer et Dominic Thiem à une semaine de l'US Open (26 août - 8 septembre).



Le beau mois d'août du jeune Russe, déjà finaliste du Masters 1000 de Montréal une semaine avant Cincinnati, se fait au détriment du Japonais Kei Nishikori, qui perd deux places et recule au 7e rang.



La plus grosse progression du top 20 concerne le Belge David Goffin, désormais 15e (+4 places) après sa finale aux États-Unis.

Osaka demeure no 1, léger recul pour Andreescu

Du côté des dames, Naomi Osaka, contrainte à l'abandon en quarts de finale dimanche à Cincinnati à cause d'une douleur au genou gauche, a toutefois conservé lundi sa place de no 1 mondiale alors que l'Américaine Madison Keys, lauréate dans l'Ohio, réintègre le Top 10.



L'Ukrainienne Elina Svitolina, elle, retrouve le Top 5 (+2) pour la première fois depuis mars malgré sa défaite au 3e tour à Cincinnati.



La Japonaise de 21 ans, qui a retrouvé le sommet du classement WTA le 12 août après avoir abandonné son trône pendant un mois et demi au profit de l'Australienne Ashleigh Barty, se présente donc dans la dernière ligne droite avant l'US Open (26 août-8 septembre) en position de patronne du tennis féminin.



Barty aurait néanmoins pu reprendre la place de N.1 mondiale à la Japonaise en cas de victoire à Cincinnati. Mais la gagnante de Roland-Garros en juin a été stoppée en demi-finales par la revenante Svetlana Kuznetsova, 34 ans, finalement battue en finale par Madison Keys.



Le succès de cette dernière dans l'Ohio lui permet de récupérer la 10e place à la WTA, une première pour l'Américaine depuis le 25 juin 2018. Keys, N.18 mondiale la semaine passée, a gagné huit places grâce à son titre, soit la plus grosse progression du Top 50 cette semaine.

À noter que la Canadienne Bianca Andreescu, gagnante du volet féminin de la Coupe Rogers, a glissé d'une place et se classe au 15e rang.

Sa compatriote Eugenie Bouchard est 119e, ayant perdu cinq places, tandis que Leylah Annie Fernandez, demi-finaliste du tournoi ITF de Vancouver, est 232e en raison d’une hausse de 45 rangs.



Classement ATP au lundi 19 août:



1. Novak Djokovic (SRB) 11685 pts



2. Rafael Nadal (ESP) 7945



3. Roger Federer (SUI) 6950



4. Dominic Thiem (AUT) 4925



5. Daniil Medvedev (RUS) 4195 (+3)



6. Alexander Zverev (GER) 4005



7. Kei Nishikori (JPN) 4005 (-2)



8. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3455 (-1)



9. Karen Khachanov (RUS) 2890



10. Roberto Bautista (ESP) 2575 (+1)



11. Fabio Fognini (ITA) 2510 (-1)



12. Borna Coric (CRO) 2160 (+1)



13. Gaël Monfils (FRA) 2140 (+2)



14. John Isner (USA) 2075 (+2)



15. David Goffin (BEL) 2055 (+4)



16. Juan Martín Del Potro (ARG) 2050 (-4)



17. Kevin Anderson (RSA) 2050 (-3)



18. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1985 (-1)



19. Félix Auger-Aliassime (CAN) 1750 (+2)



20. Guido Pella (ARG) 1735 (+2)

Classement WTA au lundi 19 août:



1. Naomi Osaka (JPN) 6606 pts



2. Ashleigh Barty (AUS) 6501



3. Karolína Plíšková (CZE) 6315



4. Simona Halep (ROU) 4743



5. Elina Svitolina (UKR) 4492 (+2)



6. Petra Kvitová (CZE) 4485



7. Kiki Bertens (NED) 4325 (-2)



8. Serena Williams (USA) 3935



9. Aryna Sabalenka (BLR) 3320



10. Madison Keys (USA) 3267 (+8)



11. Sloane Stephens (USA) 3189 (-1)



12. Anastasija Sevastova (LAT) 3167 (-1)



13. Belinda Bencic (SUI) 3008 (-1)



14. Angelique Kerber (GER) 2870 (-1)



15. Bianca Andreescu (CAN) 2837 (-1)



16. Johanna Konta (GBR) 2695 (-1)



17. Markéta Vondroušová (CZE) 2651 (-1)



18. Qiang Wang (CHN) 2593 (-1)



19. Caroline Wozniacki (DEN) 2537



20. Sofia Kenin (USA) 2460 (+2)