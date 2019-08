Derek Aucoin fait une mise à jour sur son état de santé

À la demande de son analyste baseball Derek Aucoin, TVA Sports transmet, en son nom, la déclaration suivante :

Chers amis,

Comme des informations commencent à circuler sur mon état de santé, j’ai décidé aujourd’hui de vous partager brièvement ma situation.

Le 29 juillet dernier, j’ai été opéré pour l’ablation d’une tumeur au cerveau. L’opération s’est bien déroulée. Le rétablissement, avec son lot de douleurs, se déroule bien aussi. Toutefois, le 13 août dernier, on m’a annoncé que je suis atteint d’un glioblastome multiforme.

Ce n’est clairement pas la nouvelle que j’espérais. Je veux vous dire que je suis traité par une équipe médicale hors pair. Le neurochirurgien Dr Alain Bouthillier, les neurologues, les oncologues, les infirmiers (ères) et tout le personnel du CHUM sont tout simplement extraordinaires! Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur un tel centre, juste ici à Montréal.

Pour ma part, je peux vous assurer que j’aborde cette épreuve avec la plus grande détermination et tout le positivisme possible.

Je suis entouré et soutenu par ma femme Isabelle, mon garçon Dawson et mes amis. Je les aime tellement et les remercie d’être à mes côtés! J’en profite aussi pour remercier Québecor et Cogeco pour leur soutien.

Vous me connaissez, je vais me battre jusqu’au bout pour gagner cette partie et je vais y consacrer toutes mes énergies. Sachez que, bien que j’apprécie fortement tous vos messages de soutien, je ne pourrai malheureusement pas y répondre.

Aussi, ma famille et moi souhaitons vivre cette épreuve en privé et nous ne ferons donc aucun autre commentaire. Soyez cependant assurés que mon silence des prochaines semaines sera synonyme de mon combat contre la maladie. Je vais y donner tout ce que j’ai et garderai la tête haute.

Je vous souhaite de passer des beaux moments avec ceux que vous aimez et d’en profiter pleinement !

Amitiés,

Derek