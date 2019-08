Wayne Rooney critique ouvertement la MLS

Le joueur-vedette de D.C. United, Wayne Rooney, a asséné un bon jab à la MLS, dimanche matin.

Au lendemain d’une défaite de son équipe contre les Whitecaps de Vancouver dans l’Ouest canadien (1-0), l’attaquant s’en est pris au fameux système de transport du circuit Garber.

«J'attendais avec impatience ce jour de voyage de 12 heures, qui aurait pu, en fait, en être un de six heures. Mais bon, c’est bien. Nous nous préparons maintenant pour le match de mercredi contre les Red Bulls.»

Gutted about result last night. We deserved more. Looking forward to a 12 hour travel day which could be done in 6 but hey this is mls. We will get ready for red bulls Wednesday. #Charterflights #msl