À VOIR: un autre accident majeur survient à Pocono

Un an après l’accident qui a rendu le Canadien Robert Wickens paraplégique sur le circuit de Pocono, un autre accident majeur a marqué l’épreuve d’IndyCar disputé sur ce circuit de la Pennsylvanie, dimanche.

Dès le premier tour, cinq pilotes ont été impliqués dans un carambolage à grande vitesse, soit Takuma Sato, James Hinchcliffe, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay et Felix Rosenqvist.

Si les quatre premiers s’en sont tiré indemnes et ont rapidement quitté le centre médical, Rosenqvist a quant à lui été transporté dans un centre hospitalier, ayant subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

Wickens, qui poursuit son processus de rééducation, a d’ailleurs réagi par l’entremise de son compte Twitter. «Combien de fois devons-nous passer à travers cette même situation avant que nous acceptions tous que l’IndyCar ne devrait pas aller à Pocono? C’est une relation toxique et nous devrions peut-être considérer le divorce. Je suis très soulagé (selon mes informations) que tout le monde s’en soit sorti.»

