Tomas Plekanec donne une leçon à Artturi Lehkonen

Tomas Plekanec n’a peut-être plus 20 ans, mais visiblement, il a encore de l’essence dans le réservoir!

L’ancien joueur de centre du CH (justement vêtu d’un t-shirt à l’effigie du Tricolore!) a servi une correction à son ancien coéquipier Artturi Lehkonen lors d’une rencontre amicale de tennis, samedi.

Pleky a signé une victoire en deux sets consécutifs par la marque de 6-1 et 7-5 face à Lehky samedi. Il y aura un match revanche ce dimanche.@TomasPleky14 posted a 6-1, 7-5 straight-sets win over @arsilehkonen on Saturday. But, there will be a rematch on Sunday.#GoHabsGo �� pic.twitter.com/wPXNCDMliU