«Nick Suzuki est tout simplement incroyable»

Les Canadiens ont-ils un futur joueur d’élite dans leur banque d’espoirs?

C’est du moins ce que croit Joey Hishon, choix de premier tour (17e au total) en 2010 par l'Avalanche du Colorado, maintenant entraîneur adjoint de l'Attack d'Owen Sound dans la Ligue de l'Ontario (OHL).

L’homme de hockey a récemment confié au site LNH.com être convaincu que Nick Suzuki deviendrait un joueur d’impact dans le circuit Bettman. Et il est permis de croire que son opinion est très crédible.

Il faut savoir qu’en plus d’être un ancien joueur, Hishon est également le fondateur de Hishon Skills Corp, une école de hockey ciblant les habiletés des joueurs que fréquente assidument Nick Suzuki. Les deux hommes se sont aussi côtoyés à l’époque où l’espoir du CH évoluait à Owen Sound dans la Ligue de hockey de l’Ontario.

«Il est l'un de ces joueurs... c'est vraiment difficile à expliquer. Je peux lui montrer quelque chose seulement une fois, et il le fera à la perfection par la suite à sa première tentative. Il est définitivement un joueur élite.»

Un joueur spécial



On vous énumérait plus tôt l’impressionnant curriculum vitae de Joey Hishon. On peut facilement en déduire qu’il a vu passer plusieurs joueurs de hockey ces dernières années.

Toutefois, pour l’ancien de l’Avalanche, Suzuki est dans une classe à part.

« Je crois que ce qui distingue Nick de la plupart des autres joueurs est son sens du hockey. Il est tellement intelligent sur la glace et tout semble être si facile pour lui alors que ça ne l'est pas vraiment », a souligné l'entraîneur originaire de Stratford en Ontario. « La partie la plus importante du jeu de Nick est sa compréhension du jeu. »

Et si certaines personnes ont, ces derniers mois, remis en doute l’efficacité du coup de patin du petit droitier, Hishon, lui, n’adhère pas à cette théorie.

«Nick est extrêmement habile avec la rondelle. Son coup de patin est trompeur. Parfois, on a l'impression qu'il ne patine pas si vite, mais une fois que tu es sur la glace avec lui, tu te rends compte qu'il est très vite sur ses patins», a-t-il analysé.

«Il parvient toujours à faire de belles passes surélevées dans des zones restreintes. Même lorsque tu regardes la reprise, tu te demandes comment il a fait pour voir ce joueur ou comment il a su que ce joueur s'en venait. Mais il réussit à le faire match après match. Tu te dis qu'il a des yeux tout le tour de la tête!»

Meilleur qu'O'Reilly?

Lors des dernières séries éliminatoires de la OHL, Nick Suzuki a démontré toute l’étendue de son talent, récoltant 16 buts et 42 points en seulement 24 matchs.

L'entraîneur-chef des 67's d'Ottawa, André Tourigny, l’avait d’ailleurs comparé au joueur de centre des Blues de St. Louis, Ryan O'Reilly.

S’il y en a un qui peut commenter cette comparaison en connaissance de cause, c’est bien Hishon, lui qui a joué avec O’Reilly au Colorado.

Fait très encourageant pour les fans du Tricolore, Suzuki, selon l’entraîneur adjoint de l’Attack, est présentement meilleur que ne l’était O’Reilly au même âge.

«En termes de sens du hockey, je dirais que c'est très similaire. Le truc avec Nick et Ryan, c’est qu’ils sont évidemment très bons offensivement, mais qu’ils sont aussi très intelligents défensivement. Ils sont toujours bien positionnés.

«La seule différence que je vois présentement, c’est que Ryan est très fort physiquement, mais Nick, lui, est un meilleur patineur que Ryan ne l'était à son âge. Si Nick continue à se développer de la sorte, je dirais que Montréal pourra se targuer d’avoir un joueur spécial dans ses rangs.»

Joey Hishon conclut sur une phrase qui en fera rêver plusieurs.

«Nick est très fort physiquement, et en termes d'habiletés, je patine avec plusieurs joueurs de la LNH durant l'été, et Nick doit être dans le top deux ou trois en ce qui a trait aux habiletés. Il est tout simplement incroyable.»