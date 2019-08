Josh McCown sort de la retraite

Les Eagles de Philadelphie ont accordé samedi un contrat d’un an au quart-arrière d’expérience Josh McCown, qui avait annoncé sa retraite de la compétition plus tôt cet été.

D’après le réseau NFL Network, l’athlète de 40 ans obtiendra une somme garantie de 2 millions $ et pourrait toucher jusqu’à 5,4 millions $ en incluant les bonis de performance.

Malgré cette signature, McCown aurait l’intention de reprendre sa carrière d’analyste à la chaîne ESPN une fois son séjour en Pennsylvanie terminé. Il s’était joint à celle-ci après avoir choisi de se retirer du football en juin.

Le vétéran pourrait agir à titre de substitut principal du pivot Carson Wentz. À Philadelphie, Nate Sudfeld devait assumer le poste de quart numéro 2, mais il a subi une fracture du poignet pendant le premier match préparatoire des siens et manquera six semaines d’activités à la suite de son opération.

Puis, son remplaçant Cody Kessler s’est retrouvé sur la touche en raison d’une commotion cérébrale subie jeudi face aux Jaguars de Jacksonville.

Au cours des deux plus récentes campagnes, McCown a porté l’uniforme des Jets de New York. En 2018, il a complété 60 de ses 110 passes pour des gains de 539 verges, un touché et quatre interceptions. Depuis son arrivée dans la NFL en 2002, il a évolué pour huit équipes au total.