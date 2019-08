David Lemieux souhaite toujours affronter «Canelo» Alvarez

MONTRÉAL - David Lemieux est de retour au sommet de sa forme avec un objectif précis en tête : affronter l’ex-champion IBF des poids moyens Saul «Canelo» Alvarez.

Cependant, on ne sait toujours pas contre qui le Québécois se battra ou s’il disputera un combat d’ici la fin de l’année. «Moi, j’ai envie d’annoncer une grosse nouvelle aujourd’hui, mais c’est Camille Estephan qui s’occupe de ça, a mentionné Lemieux après un entraînement public d’Eye of the Tiger Management (EOTTM), samedi, jetant un regard complice à son promoteur. Je pense que tout le monde travaille très fort pour avoir une belle annonce à faire.»

Concernant un possible combat contre Alvarez, qu’EOTTM voit dans sa soupe depuis 2015, Estephan croit que le boxeur mexicain devra faire les premiers pas s’il souhaite ce duel.

«David Lemieux est un boxeur que tout le monde veut voir, il est ultra-spectaculaire et je crois qu’on est à la bonne place. Si on avait l’opportunité de se battre contre Canelo, on sauterait dessus. On négocie pour ça», a soutenu Estephan.

De son côté, Lemieux pense qu’une entente avec Alvarez est pour bientôt. Le Montréalais a confiance d’être au niveau requis pour affronter un boxeur de calibre mondial. «Je suis à mon meilleur présentement. Une blessure m’a ralenti, mais maintenant, je suis en forme et je suis prêt pour un combat comme ça», a-t-il déclaré.

Une blessure qui arrive au bon moment

Lemieux se trouvait à New York lorsqu’une blessure au poignet droit l’a empêché de défier John Ryder, qu’il devait affronter le 17 avril dernier. Estephan croit que cette pause visant à soigner cette blessure a été salutaire pour son protégé de 30 ans.

«Le temps était nécessaire. Il ne faut pas oublier qu’il a livré beaucoup de combats un après l’autre. On l’a peut-être surchargé à lui demander beaucoup de camps d’entraînement, beaucoup de combats. La carrière d’un boxeur ne dure pas longtemps, donc il faut la maximiser», croit le promoteur d’EOTTM.

Il faut rappeler que Lemieux ne s’est pas battu depuis pratiquement un an, ayant également dû renoncer à un combat prévu face à Tureano Johnson le 15 décembre 2018 en raison de difficultés à respecter la limite de poids.

Pour ce qui est de sa blessure à la main droite, Lemieux affirme en être parfaitement remis. La courte démonstration de samedi tend à confirmer ses dires.

«Mes mains vont super bien. C’est une question qu’on pose souvent aux boxeurs parce que c’est un outil essentiel. À mon dernier combat, je me suis blessé à la droite mais là, tout va bien. J’ai fait des traitements [...], j’ai une super belle équipe qui travaille derrière moi.»