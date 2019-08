Un chandail en or pour les Sabres

Afin de souligner leur 50e saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette année, les Sabres de Buffalo ont dévoilé vendredi un chandail commémoratif qu’ils porteront durant 13 matchs à domicile la saison prochaine.

Celui-ci, dont la couleur de fond est le blanc, est un peu similaire aux deux «jerseys» réguliers de l’équipe en vertu du logo central, soit un cercle entourant un buffle et deux sabres qui s’entrecroisent. Cependant, la teinte or remplace le blanc à l’intérieur dudit cercle.

De plus, la pièce d’équipement comprend une série de cinq bandes présentes sur les deux manches et au bas du chandail. Ces lignes – quatre en or et une autre en bleu marin – représentent en fait les cinq décennies d’existence du club.

Les Sabres affronteront le Canadien de Montréal une fois avec ce dossard, soit le 30 janvier 2020. Ils enfileront celui-ci lors de leur rencontre locale inaugurale prévue le 5 octobre contre les Devils du New Jersey.