Marcel Perron toujours le maître de sa catégorie

Le Québécois Marcel Perron, qui célébrera son 86e anniversaire de naissance en septembre, a obtenu la médaille d’or en dominant sa catégorie au Championnat du monde maîtres d’haltérophilie s’étant amorcé vendredi, au Centre Pierre-Charbonneau, à Montréal.

Perron a terminé en tête chez les 80 ans et plus de 73 kilos. Le vainqueur devait se mesurer à quatre autres concurrents, dont trois en provenance du Japon. Du même coup, il a mis la main sur un cinquième titre en six ans, et ce, malgré un accident vasculaire cérébral et un arrêt cardiaque subis le 1er janvier 2018.

Les Mondiaux, réservés aux 35 ans et plus, se poursuivront jusqu’au 24 août.