Le roi Barcelone décapité d'entrée à Bilbao

Barcelone renversé d'entrée! Privé de Lionel Messi convalescent, puis de Luis Suarez blessé, le champion sortant s'est incliné à Bilbao sur un incroyable ciseau du vétéran Aritz Aduriz (1-0), vendredi en match d'ouverture du Championnat d'Espagne. De quoi aiguiser la convoitise barcelonaise pour Neymar...

Au stade San Mamés, les Catalans ont trouvé les montants par Suarez (32e), sorti quelques instants plus tard touché à un mollet, puis par Rafinha (44e). Et alors que le Français Antoine Griezmann s'est montré décevant pour ses débuts en match officiel avec le Barça, Aduriz (38 ans) a marqué d'un ciseau acrobatique peu après son entrée en jeu (89e), quelques jours seulement après avoir annoncé qu'il prendrait sa retraite en fin de saison.

Cette défaite sur le fil met déjà sous pression le club catalan et son entraîneur Ernesto Valverde, très fragilisé au printemps dernier en dépit de la conquête d'une deuxième Liga en deux ans.

«Ce soir la compétition nous a remis à notre place», a reconnu le défenseur Gerard Piqué, porteur du brassard de capitaine en l'absence de Messi. «On repart avec une défaite qui nous fera du bien pour l'avenir. Il vaut mieux perdre aujourd'hui qu'en fin de saison», a-t-il dit au micro de la chaîne espagnole Movistar LaLiga.

En fonctions des résultats de ses rivaux, le Barça pourrait accuser dès la 1re journée trois longueurs de retard sur le Real Madrid, qui se déplace samedi à Vigo, et sur l'Atlético, qui reçoit dimanche Getafe.

Négociation ardue

Ce n'est pas l'idéal pour lancer une saison et cela influera sans doute sur les choix sportifs des dirigeants catalans, engagés dans une négociation ardue avec le Paris SG pour tenter de faire revenir Neymar, parti avec fracas en 2017 en échange de 222 M EUR.

L'opération s'est d'ailleurs compliquée vendredi puisque le Barça a accepté un «accord de principe» pour prêter au Bayern Munich le Brésilien Philippe Coutinho, qui aurait pu être une monnaie d'échange dans le dossier «Ney»...

Pendant que les Catalans s'activent dans les bureaux, la vérité du terrain a été particulièrement cruelle pour eux vendredi. Les 20 premières minutes, notamment, ont été très compliquées entre le pressing basque et les accélérations d'Iñaki Williams (7e, 15e).

Le capitaine Messi, insuffisamment remis d'un problème musculaire à un mollet, manquait cruellement. Et son complice Suarez a rapidement dû quitter la pelouse (34e), sans parler de l'absence de Coutinho, préservé en tribune pour éviter de faire capoter son prêt à Munich...

Griezmann fébrile

Bref, Valverde a dû composer: il a lancé un trio très inexpérimenté dans l'entrejeu avec Sergi Roberto, Carles Aleña et la recrue néerlandaise Frenkie de Jong. Si ce dernier a surnagé, les deux jeunes Catalans ont peiné. Et lorsque Suarez s'est blessé, Valverde a repositionné sans succès Griezmann dans l'axe de l'attaque et lancé le Brésilien Rafinha.

Ce dernier a peut-être été le meilleur Barcelonais, contraignant le gardien Unai Simon à détourner sur sa propre transversale une frappe enroulée (44e). Rafinha a aussi trouvé la base du poteau, bien lancé par le Français Ousmane Dembélé (52e), auteur d'un match encourageant.

Tout l'inverse d'Antoine Griezmann, qui a peiné à exister, trop fébrile et incapable de convertir ses occasions franches (70e, 83e).

Pour Aritz Aduriz, en revanche, l'histoire est magnifique: la semaine dernière, il annonçait vouloir raccrocher les crampons à la fin de cette saison, alors qu'il aura 39 ans en février prochain.

Et après avoir déjà fait des misères au Barça avec un triplé un soir de Supercoupe d'Espagne en 2015 (4-0), le vétéran basque a débuté en beauté son ultime campagne: d'un ciseau splendide qui a fait chuter le champion en titre de son piédestal.

«Parfois, le football est très beau pour ce genre de choses», a savouré Aduriz. «Il est impossible que tout cela ne me manque pas mais dans la vie, tout a un début et une fin.»

Le Bayern rate son entrée

Le Bayern Munich, qui devrait accueillir dans les prochains jours le Barcelonais Philippe Coutinho, a été tenu en échec à domicile par le Hertha Berlin vendredi (2-2) en match d'ouverture de la Bundesliga, malgré un doublé de Robert Lewandowski.

Dodi Lukebakio et Marko Grujic ont marqué pour Berlin, qui menait 2-1 à la pause.

En manque d'inspiration et d'explosivité, le "Rekordmeister" a mal lancé sa quête d'un huitième titre consécutif, incapable de concrétiser sa domination dans le jeu, face à un adversaire opportuniste.

Au delà de ce résultat, c'est une autre information, tombée quelques minutes avant le coup d'envoi, qui pourrait donner un autre visage à la saison du Bayern. Le FC Barcelone et le Bayern ont affirmé avoir trouvé un "accord de principe" pour un prêt du Brésilien Coutinho pour une saison.

«Nous sommes d'accord avec le joueur et son conseiller», a affirmé le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic, «il manque encore quelques détails, la visite médicale et la signature, mais nous sommes heureux de pouvoir accueillir ce joueur».

Ce recrutement, après l'arrivée cette semaine d'Ivan Perisic (Inter Milan) devrait calmer l'impatience du coach Niko Kovac et certains joueurs, qui s'inquiétaient de la faiblesse de l'effectif à l'orée d'une saison où l'objectif est toujours de gagner la Ligue des champions.

«Nous avons besoin de joueurs pour renforcer et améliorer l'effectif», avait lancé mercredi Kovac. Robert Lewandowski et David Alaba n'avaient pas non plus hésité à réclamer publiquement des renforts: «La saison est longue et nous n'avons pas seulement besoin d'un effectif de haut niveau mais d'un effectif plus large», avait dit le défenseur autrichien.

Deux occasions, deux buts

Pour ce premier match du championnat, le champion du monde Benjamin Pavard avait été préféré à Jérôme Boateng en défense centrale, à côté de Niklas Süle, désormais patron des lignes arrières.

Les autres Français Kingsley Coman et Corentin Tolisso étaient également titulaires et, seul des quatre «mousquetaires» bleus, Lucas Hernandez était sur le banc de touche. L'ex-Madrilène est toujours en phase de reprise après son opération du genou en avril, mais s'entraîne désormais normalement avec l'équipe.

Deux occasions, deux coups de chance, deux buts! Le Hertha Berlin a fait preuve de l'efficacité maximum en première période pour créer la première surprise de cette Bundesliga, et plonger le Bayern dans le doute dès la première semaine de compétition.

Les Bavarois avaient pourtant pris le contrôle total du match, et l'ouverture du score par Lewandowski (24e) semblait devoir être le prélude à une victoire sans péril.

Mais sur la toute première attaque de son équipe, Lukebakio a adressé un tir d'une vingtaine de mètres... détourné involontairement par son coéquipier Vedad Ibisevic, hors de portée de Manuel Neuer (1-1, 36e).

Trois minutes plus tard, Pavard restait à demi groggy après un duel aérien et n'était pas en état d'attaquer Grujic qui filait au but devant lui, pour aller battre Neuer de près (2-1, 39e).

Il faudra un pénalty, accordé à retardement après intervention de la VAR, pour que Lewandowski réussisse son premier doublé de la saison et sauve le point du match nul.

«Nous n'avons pas mal joué», a estimé le buteur Polonais, «nous nous sommes créé beaucoup d’occasions. Malheureusement nous n'avons pas concrétisé».

Conformément à la tradition en Bundesliga, ce match avancé de la première journée sur la pelouse du champion a été précédé d'une cérémonie d'ouverture présentant les écussons des 18 équipes de l'élite, au son de l'hymne national allemand.

Les autres matches seront disputés samedi et dimanche. Dortmund, principal concurrent du Bayern, accueille samedi Augsbourg.