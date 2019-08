Le président des Whitecaps écope

Les Whitecaps de Vancouver ont annoncé vendredi que Bob Lenarduzzi n’agira plus comme président de l’équipe, celui-ci demeurant cependant coordonnateur au sein de l’organisation.

Du même coup, le club créera un poste de directeur sportif qui sera comblé à la suite d’un processus d’embauche déjà entamé.

Malgré la mauvaise nouvelle le concernant, Lenarduzzi semble heureux d’amorcer un nouveau chapitre de sa carrière, lui qui a une expérience de 45 ans dans le monde du soccer et qui a dirigé le Canada sur la scène internationale pendant la décennie 1990.

«Je suis indéniablement passionné de représenter cette formation et sa marque ici, a-t-il déclaré dans un communiqué. Avec la Major League Soccer qui grandit, il est temps de miser sur du nouveau leadership à l’intérieur de l’équipe. Je suis fier d’en avoir fait partie dans chaque étape de son parcours et je suis excité à l’idée d’aider nos partenaires en prévision du plus grand moment de l’histoire du soccer canadien, soit 2026 [année de la présentation de la Coupe du monde de la FIFA en Amérique du Nord].»

Cette saison, les Whitecaps éprouvent des ennuis. Ils occupent la cave de l’Association de l’Ouest du circuit Garber avec une fiche de 5-12-9 bonne pour 24 points. Vancouver a disputé sa première campagne dans la ligue en 2011 et n’aura eu que Lenarduzzi comme président, une fonction qui sera abolie.