Retour de Thornton : Meier ne doute pas

L’attaquant des Sharks Timo Meier est persuadé que le vétéran Joe Thornton sera de retour avec l’équipe la saison prochaine.

Thornton, 40 ans et 1566 matchs dans la LNH au compteur, est sans contrat depuis la fin de la dernière saison. «Jumbo Joe» a signifié en juin son intérêt afin de rester avec les Sharks jusqu’à la fin de sa carrière, mais rien n’a encore été signé pour la campagne 2019-2020.

«Je pense que ceux qui connaissent "Jumbo" s’attendent à le voir revenir», a indiqué Meier dans des propos rapportés par le NHL.com, jeudi.

«Avec la façon dont il s’entraîne et la forme dans laquelle il est à 40 ans, je ne doute pas qu’il reviendra», a également indiqué le joueur suisse.

«Il va jouer jusqu’à ce qu’il n’en soit plus capable, a-t-il ajouté. Il va probablement jouer plus longtemps qu’il ne va marcher. J’espère vraiment qu’il sera de retour parce qu’il est une énorme présence, tous les gars l’aiment et évidemment, on sait quel genre de joueur il est.»

Thornton s’est entraîné avec son ancien coéquipier Patrick Marleau, récemment. Les deux vétérans ont fait la pluie et le beau temps pendant plusieurs saisons à San Jose et Marleau, selon la rumeur, aimerait lui aussi revenir avec les Sharks la saison prochaine après une aventure de deux campagnes avec les Maple Leafs de Toronto.