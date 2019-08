Du mentorat et des leçons de français pour Calvillo

L’ancien quart-arrière des Alouettes Anthony Calvillo vivra sa première saison à titre d’entraîneur-adjoint chez les Carabins, une expérience qu’il savoure particulièrement jusqu’ici.

«Nous avons quatre bons quarts-arrières et la compétition est très relevée, a-t-il avoué, jeudi, en entrevue à l’émission "les Partants". Ce sera une décision difficile lorsque le camp se terminera.»

Même s’il est une légende de son sport à Montréal, l’homme de 46 ans est continuellement en apprentissage dans ses fonctions d’entraîneur des quarts-arrières.

«Les gars qu'on a ici, on travaille très bien ensemble, et je continue d'apprendre, a-t-il expliqué. Je tente de m'expliquer le mieux possible pour qu'ils aient du succès.»

Calvillo garde également un œil sur les activités des Alouettes. C’est inévitable.

«Ils feront toujours partie de mon ADN, a-t-il assuré. Il y a beaucoup d'histoire entre cette ville et moi et ma famille.»

«Le gros défi (pour les Alouettes), c'est la stabilité, a-t-il également mentionné. Ils ont souvent changé d'entraîneur et c'est difficile. Mais je pense que Khari Jones et un excellent entraîneur. Je me range derrière lui et toute son équipe.»

Enfin, Calvillo a récemment pris des leçons de français. Il ne s’est pas gêné pour étaler ses progrès durant l’entrevue.

