Un célèbre pilote automobile s’écrase en avion avec sa famille

Le pilote automobile Dale Earnhardt fils a été impliqué dans un écrasement d'avion survenu jeudi après-midi dans l'État du Tennessee.

L’homme de 44 ans était accompagné dans l’avion de son épouse, de leur fillette d’un an, d’une autre personne et du chien familial. Heureusement, ils ont tous survécu à l’écrasement et personne n’aurait été sérieusement blessé, selon le réseau ESPN.

L'accident est survenu à l'aéroport Elizabethton Municipal Airport situé dans la région de Carter County. L’appareil aurait quitté la piste d’atterrissage et pris feu.

Toujours selon ESPN, Earnhardt fils et ses proches ont été transportés dans un centre hospitalier de la région et tout le monde était conscient et en mesure de s’exprimer.

Le pilote automobile ne course plus dans la série principale de l’organisation NASCAR, mais il était censé prendre part à une course de la série Xfinity, sur le circuit Darlington Raceway en Caroline du Sud, le 31 août prochain.