Un record pour Chris Sale

Chris Sale est devenu, mardi à Cleveland, le lanceur le plus rapide de l’histoire du baseball majeur à atteindre le plateau des 2000 retraits au bâton, dans un gain en 10 manches de 7-6 des Red Sox de Boston contre les Indians.

Le partant a eu besoin de 1626 manches pour atteindre ce nombre. Oscar Mercado est ainsi devenu le malheureux frappeur associé à cette nouvelle marque, lui qui a été retiré sur élan en fin de troisième manche.

La précédente marque appartenait au membre du Temple de la renommée et ancien des Expos de Montréal Pedro Martinez, qui y est parvenu en 1711 manches et un tiers.

Sale a finalement retiré 12 adversaires en six manches et deux tiers sur la butte. Il a également donné cinq points, dont trois mérités, cinq coups sûrs et deux buts sur balles.

Rafael Devers a quant à lui été parfait dans cette rencontre au bâton, frappant six coups sûrs en autant de présences au bâton. Il a produit trois points.

Jackie Bradley fils a été à l’origine du point de la victoire avec sa 14e longue balle de la saison en prolongation.