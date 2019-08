Justin Williams réfléchit toujours

L’attaquant Justin Williams n’a pas encore décidé s’il disputera la prochaine saison ou s’il empruntera la voie de la retraite.

Le vétéran de 18 saisons dans la Ligue nationale de hockey est joueur autonome sans compensation depuis le 1er juillet. Celui ayant terminé un contrat de deux ans et de 9 millions $ avec les Hurricanes de la Caroline en 2018-2019 a discuté de son avenir récemment auprès des dirigeants de cette organisation. Même si le début du camp d’entraînement aura lieu dans quelques semaines et que les jours passent, Williams ne veut pas précipiter sa décision.

«Moi et Tom Dundon [le propriétaire] avons parlé à Justin et selon notre perception des choses, c’est que nous débattons toujours. Toutefois, nous ne savons pas où ça s’en va. Si vous m’aviez posé la question il y a un bout de temps, j’aurais répondu qu’il jouera probablement, mais nous sommes en contact avec lui et il tente de déterminer ce qui est mieux pour lui et sa famille», a déclaré le directeur général des «Canes», Don Waddell, au site NHL.com.

À la mi-juillet, le patineur de 38 ans avait refusé de commenter les rumeurs à son sujet. Cependant, le mois précédent, il avait mentionné : «je prendrai le temps requis et m’assurer que cette décision soit la bonne, n’est-ce pas? Si je reviens, ce sera un plein engagement. [...] Je ne serai pas à l’aise si je suis bien à 85 % avec cela. Je dois l’être totalement. C’est la seule option me paraissant juste pour moi, mes coéquipiers et tout le monde».

Pendant la dernière campagne, il a récolté 23 buts et 30 mentions d’aide pour 53 points en 82 rencontres. Il a ajouté sept points en 15 matchs éliminatoires.