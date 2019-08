Jason Di Tullio est de retour au bercail. Celui qui a été entraîneur-adjoint de l’Impact de Montréal aux côtés de Mauro Biello de 2015 à 2017 est désormais entraîneur-chef de l’équipe des moins de 17 ans de l’Académie.

«Je suis très excité! Depuis 48 heures, j’ai la tête dans le ciel!, a-t-il dit à TVA Sports, mercredi.

L’opportunité s’est d’ailleurs présentée rapidement pour celui qui était directeur technique du programme de Lanaudière et entraîneur-adjoint pour les équipes canadiennes des jeunes.

«J’étais avec l’équipe nationale des jeunes, avec les U17, on s’est entraînés ici la semaine dernière. J’ai discuté avec Pat Leduc et Philippe Eullaffroy et il y avait un poste ouvert... donc la question m’a été demandée: est-ce que tu serais intéressé à revenir? J’ai dit: oui sans aucun doute!»

L’ancien défenseur de l’Impact retrouve en quelque sorte le rôle qu’il avait avant de joindre l’équipe première en 2015.

Di Tullio a été entraîneur-chef des U18 entre 2013 et 2015, équipe qu’il a menée en séries éliminatoires à chaque année. Ayant eu sous sa férule les frères Choinière, Ballou Tabla, ainsi que plusieurs autres académiciens aujourd’hui professionnels, Di Tullio sait mieux que quiconque comment aider les jeunes à atteindre leur objectif. Spécialement ceux sur le point de devenir professionnels.

«C’est un âge important, spécialement les 3 prochaines années. Je vais essayer de contribuer à l’Académie... c’est une académie qui connait déjà beaucoup de succès, mais si je peux amener quelque chose, c’est ça mon but!»

Connaissant déjà plusieurs jeunes faisant partie du programme canadien, Di Tullio sait qu’il a une génération très talentueuse entre les mains.

«En termes de qualité sur le terrain, mais aussi en terme de personnalité. Ce sont des joueurs motivés, qui ont la bonne mentalité, donc s’ils continuent à travailler comme ça en étant performant sur le terrain, ce sera une très, très bonne génération.»

Di Tullio devra trouver un remplaçant au poste de directeur technique du club de Lanaudière et il profitera ensuite de vacances bien méritées. Il prendra en charge les jeunes académiciens au mois de septembre.

Voyez le reportage de Nicolas A Martineau dans la vidéo ci-dessus.