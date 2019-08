Golden Tate blâme le médecin pour sa suspension

Le receveur de passes des Giants de New York Golden Tate a mis le blâme sur son médecin pour sa suspension de quatre matchs en raison de l’utilisation d’une substance prohibée par la NFL.

Mercredi, l’athlète de 31 ans a réagi au fait qu’il a été débouté en appel de sa suspension, lui qui a consommé un médicament pour la fertilité.

«Initialement, le docteur m’a dit que ce n’était pas une substance bannie et qu’il l’avait déjà prescrite à d’autres joueurs de la NFL. C’est pour ça que je lui ai fait confiance et que j’ai continué de vivre ma vie», a indiqué Tate, devant de nombreux médias new-yorkais.

«Si le docteur m’avait dit qu’il n’était pas sûr à 100%, j’aurais fait plus de recherches», a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il avait l’intention de poursuivre le médecin, afin de récupérer le montant de 1,2 million $ que sa sanction lui coûtera.

Tate, qui a signé une lucrative entente de cinq ans et 37,5 millions avec les Giants en mars, a tout de même offert des excuses à sa nouvelle organisation.

«Ultimement, je suis responsable de ce que je mets dans mon corps. Ce que je trouve le plus difficile est que je laisse tomber beaucoup de personnes, dont les gars dans le vestiaire et les gens de l’organisation. C’est ce qui me fait le plus mal dans cette situation.»

Une étrange situation

Il est toutefois surprenant que le receveur de passes ait usé d’un supplément pour la fertilité, car lui et son épouse ont accueilli leur deuxième enfant au mois de février dernier. Interrogé à ce sujet, Tate n’a pas voulu donner de détails.

«C’est très personnel. Je ne veux pas en parler», s’est-il contenté de dire.

Le vétéran de neuf saisons avait déjà sévèrement critiqué deux anciens coéquipiers des Seahawks de Seattle pour avoir été suspendus pour l’utilisation de drogue récréative.

«C’est une situation complètement différente que la mienne qui prend une substance dans le but d’avoir un autre enfant.»