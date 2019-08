Coupe Campeones: Atlanta United tentera de faire rayonner la MLS

La formation d’Atlanta United tentera de mettra la main sur la Coupe Campeones, mercredi soir, alors qu’ils accueilleront au Mercedes-Benz Stadium Club América.

Le duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 19h55.

Il s’agira de la deuxième édition de la Coupe Campeones qui met aux prises annuellement le plus récent champion de la MLS et l’équipe qui remportera le «Campeon de Campeones» en Liga MX du Mexique.

«Ce tournoi vient tout juste de commencer. C’est un nouvel événement qui en sera à une deuxième édition, a souligné l’entraîneur de Club América, Miguel Herrera, au site de la MLS. Mais nous aurons nos meilleurs joueurs et nous prenons ça au sérieux. C’est important pour nous de remporter le plus de trophées et de tournois possibles.»

L’an dernier, lors de la première présentation de l’événement, les Tigres de l’UANL avaient vaincu le Toronto FC par le pointage de 3-1 au BMO Field.