Une saison déterminante pour les Sabres

Les Sabres de Buffalo n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis la saison 2010-2011. Avec de jeunes talents comme Jack Eichel et Rasmus Dahlin, la formation de l’État de New York tentera d’obtenir à nouveau un billet pour la grande danse du printemps en 2019-2020.

Toutefois, ce que les Sabres parviendront à accomplir, ou non, cette saison aura un effet sur l’avenir à court et moyen terme de l’équipe.

En effet, en ce moment, seulement neuf joueurs de l’équipe possèdent un contrat pour la saison 2020-2021. En conséquence, 10 joueurs seront joueurs autonomes sans compensation et quatre autres seront joueurs autonomes avec compensation.

À l’attaque, seuls Eichel, Jeff Skinner, qui ont tous deux de lucratifs pactes à long terme, Kyle Okposo et Marcus Johansson ont des ententes au-delà de la prochaine saison.

À la défense, Rasmus Ristolainen, qui aurait exprimé le souhait d’évoluer sous d’autres cieux, Colin Miller, Jake McCabe et Dahlin ont des pactes de plus d’un an en poche.

Devant le filet, Carter Hutton a un contrat de deux ans.

Ainsi l’avenir est incertain pour tout le reste de l’équipe. En rafale, Sam Reinhart, Vladimir Sobotka, Conor Sheary, Jimmy Vesey, Evan Rodrigues, Zemgus Girgensons, Johan Larsson, Scott Wilson, Casey Mittelstadt, Zach Bogosian, Marco Scandella, Brandon Montour, Matt Hunwick, Casey Nelson et l’illustre Linus Ullmark devront tous négocier de nouvelles ententes.

Pour les joueurs, la saison 2019-2020 sera déterminante pour leur prochain contrat. Et pour l’équipe, elle pourrait être poussée, selon les résultats obtenus, à prendre une toute autre direction.

(Source: CapFriendly)