Les Blue Jays blanchissent les Rangers

Les lanceurs des Blue Jays se sont relayés pour limiter leurs adversaires à cinq coups sûrs et ainsi blanchir les Rangers du Texas, dans un gain de 3 à 0 des Blue Jays, mardi à Toronto.

Après une courte apparition de deux manches de Wilmer Font pour amorcer la rencontre au cours de laquelle il n’a donné qu’une frappe en lieu sûr, c’est Thomas Pannone (3-5) qui a réalisé le plus gros du travail pour signer la victoire.

Le gaucher n’a donné que deux coups sûrs et autant de buts sur balles en quatre manches sur la butte. Tim Mayza, Derek Law et Ken Giles se sont ensuite succédé, oeuvrant pendant un tour au bâton chacun, pour terminer le match. Giles a signé un 16e sauvetage cette saison.

Tous les points des Blues Jays ont été inscrits à l’aide de circuit en solo. Ainsi, Randal Grichuk, Teoscar Hernandez et Billy McKinney ont respectivement cogné leurs 22e, 19e et neuvième longues balles de la campagne.

Lance Lynn (14-8) a subi la défaite, accordant un point, quatre frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en cinq manches.

Les Rangers auront une dernière chance d’éviter le balayage mercredi, après avoir perdu les deux premiers duels par un pointage combiné de 22 à 4.

Un record pour Sale

Chris Sale est devenu, mardi à Cleveland, le lanceur le plus rapide de l’histoire du baseball majeur à atteindre le plateau des 2000 retraits au bâton, dans un 7 à 6 des Red Sox de Boston contre les Indians en 10e manche.

Le partant a eu besoin de 1626 manches pour atteindre ce nombre. Oscar Mercado est ainsi devenu le malheureux frappeur associé à cette nouvelle marque, lui qui a été retiré sur élan en fin de troisième manche.

La précédente marque appartenait au membre du Temple de la renommée et ancien des Expos de Montréal Pedro Martinez, qui y est parvenu en 1711 manches et un tiers.

Sale a finalement retiré 12 adversaires en six manches et deux tiers sur la butte. Il a également donné cinq points, dont trois mérités, cinq coups sûrs et deux buts sur balles.

Rafael Devers a quant à lui été parfait dans cette rencontre au bâton, frappant six coups sûrs en autant de présences au bâton. Il a produit trois points.

Jackie Bradley fils a été à l’origine du point de la victoire avec sa 14e longue balle de la saison en prolongation.

Une quatrième de suite pour les Yankees

Les Yankees ont réussi une poussée de quatre points en quatrième manche pour défaire les Orioles de Baltimore au compte de 8 à 3, à New York. Il s'agissait d'un quatrième gain consécutif.

Aaron Judge a réussi un double de deux points qui donnait aux favoris locaux une avance de quatre points à la fin du quatrième tour au bâton. Gio Urshela (simple) et Gary Sanchez (double) ont ensuite été à l’origine d’un point chacun pour mettre le match hors de la portée des visiteurs.

DJ LeMahieu a également contribué à la cause des siens avec un circuit dès la manche initiale.

Domingo German (16-2) a permis deux points et cinq coups sûrs dans la victoire. John Means (8-8) a vu la défaite être portée à son dossier.