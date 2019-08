Tom Brady se montre rassurant

Même s’il a récemment mis sa maison de Brookline, en banlieue de Boston, en vente, Tom Brady insiste pour dire qu’il est concentré à 100 % sur sa prochaine saison avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

«Ça ne veut rien dire, a affirmé le quart-arrière de 42 ans à la station WEEI 93,7 FM, selon des propos rapportés par le réseau ESPN. Je pense que vendre une maison peut être assez long. Ma maison est plutôt dispendieuse, donc elle ne s’envolera pas tout de suite.»

Brady et sa conjointe Gisele Bundchen demandent la modique somme de 39,5 millions $ US pour la demeure qui compte notamment cinq chambres, sept salles de bain, une cave à vin, un gymnase et un spa.

Le passeur a récemment signé un nouveau contrat, qui fera de lui un joueur autonome au terme de la campagne. Dans les négociations, les Patriots ont garanti qu’ils n’imposeraient pas l’étiquette de joueur de concession à leur meneur depuis 2001.

Départ annoncé?

Brady pourrait donc, s’il le désire, poursuivre sa carrière sous d’autres cieux en 2020. Il a toutefois indiqué que son seul souci en ce moment était de connaître du succès avec les Patriots.

«Je suis ici depuis longtemps et j’adore jouer pour les Patriots, a-t-il affirmé. J’ai une excellente relation avec M. Kraft [Robert Kraft, le propriétaire de l’équipe], avec "coach" [Bill] Belichick et le reste de l’équipe. Ce n’est pas le temps de s’inquiéter.»

«Si tu passes ton temps à réfléchir à des scénarios hypothétiques, tu oublies le plus important : le moment présent, a-t-il ajouté. Je suis où je veux être. [Les Patriots] sont l’équipe dont je veux faire partie.»

Brady, qui compte six bagues de championnat, a aidé les Patriots à remporter le plus récent Super Bowl, 13 à 3 contre les Rams de Los Angeles.

En 2018, il a amassé 4355 verges et 29 touchés par la passe, commettant 11 interceptions.

Le quart vedette espère jouer jusqu’à l’âge de 45 ans.