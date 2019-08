Les menaces d’Antonio Brown n’ont pas fait trembler la NFL, qui a indiqué lundi, par le biais d’un porte-parole, que tous ses joueurs devaient porter un modèle de casque approuvé par les autorités du circuit.

«Le joueur ne peut s’entraîner ou jouer dans un match avec de l’équipement qui n’est pas approuvé, a écrit Brian McCarthy, un porte-parole de la NFL, sur les réseaux sociaux. S’il ne s’entraîne pas ou s’il ne joue pas, il ne respecte pas son contrat et ne sera donc pas payé. Tous les casques doivent être certifiés par le NOCSAE (National Operating Committee for Standards and Athletic Equipment), selon la politique de la NFL et le NOCSAE n’approuve aucun équipement vieux de plus de 10 ans.»

La semaine dernière, le réseau ESPN a rapporté que Brown avait menacé de prendre sa retraite s’il ne pouvait pas porter le casque protecteur qu’il a utilisé au cours des 10 dernières années.

Il a d’ailleurs participé à un appel-conférence avec la NFL à ce sujet.

Le receveur de passes vedette a souvent été absent depuis le début du camp d’entraînement des Raiders d’Oakland, notamment en raison de blessures aux pieds subies pendant une séance de cryothérapie au cours de laquelle il ne s’était pas suffisamment protégé.

Toutefois, toujours selon ESPN, ses absences seraient davantage reliées au fait qu’il ne puisse pas porter le casque de son choix. Brown, échangé des Steelers de Pittsburgh aux Raiders en mars dernier, affirme que les casques approuvés par la NFL nuisent à sa vision quand il essaie d’attraper un ballon.