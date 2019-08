«Je me sens bizarre en ce moment» -Bianca Andreescu

À peine quelques minutes après son sacre à la Coupe Rogers de Toronto, la Canadienne Bianca Andreescu, de son propre aveu, n’était pas en mesure de célébrer sa victoire à 100%.

C’est que son gain, même si très mérité, a été acquis à la suite d’un abandon de Serena Williams après seulement quatre jeux en première manche.

«Les blessures ne m’ont pas épargnée cette année et je comprends la tristesse que ressent présentement Serena.», a d’abord lancé la nouvelle championne.



«À ce point-ci de sa carrière, Serena sait probablement quand continuer et quand s’arrêter. Aujourd’hui, elle a jugé qu’elle ne pouvait pas faire plus. Honnêtement, je me sens bizarre en ce moment. Je sais que j’ai gagné le tournoi, mais je ne m’imaginais pas le faire de cette façon. Je souhaite à Serena le meilleur rétablissement possible.»



Une victoire qui fait du bien

Bianca, bien que très empathique, a finalement avoué quelques minutes plus tard qu’elle vivait un moment très spécial.

«C’est une journée merveilleuse. J’ai tellement travaillé fort sur ce terrain. Gagner ce tournoi devant mes partisans est incroyable.»

Voyez, ci-dessus, les commentaires d’après-match de Bianca Andreescu.