Georges St-Pierre prépare quelque chose de GROS

Georges St-Pierre a affirmé qu’un gros projet se tramait pour lui en 2020, en entrevue à TVA Sports, dans le cadre de la Coupe Rogers.

«Je ne peux pas trop donner de détails, parce que mon contrat me l’interdit, mais on me verra au grand écran», confie-t-il en rappelant toutefois que le film ne porterait pas sur sa vie.

Fier de Jean Pascal

Jean Pascal a fait preuve d’une grande détermination au cours de son combat contre Marcus Browne, d’après le Québécois

«J’étais à New York pour entrainer un combattant du UFC [...] j’ai appelé ma mère pour qu’elle filme sa télé, afin que je puisse regarder le combat sur mon cellulaire», explique GSP.

St-Pierre affirme que Pascal a fait un retour fracassant, alors qu’il était clairement le négligé en vue du combat. «C’est un modèle de force mentale, je suis très content pour lui», conclut-il.

