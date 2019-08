Coupe Rogers: l’horaire du jour à Montréal

La Coupe Rogers de Montréal tire à sa fin. À l’issue de cette avant-dernière journée, nous connaîtrons l’identité des deux joueurs qui s’affronteront dimanche en grande finale pour le titre canadien.

Avant la présentation des deux demi-finales, l’action commencera à 13h à TVA Sports avec le match de quarts de finale entre l’Espagnol Roberto Bautista Agut (10) et le Français Gaël Monfils (16), qui n’a pu avoir lieu vendredi soir en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Le vainqueur de ce duel se frottera au favori du tournoi, l’Espagnol Rafael Nadal, en soirée.

L’autre demi-finale mettra en vedette deux excellents Russes : Karen Khachanov (6), tombeur du Québécois Félix Auger-Aliassime plus tôt cette semaine, et Daniil Medvedev (8).

Voici l’horaire du jour à la Coupe Rogers de Montréal :

Court central

À 13h: Roberto Bautista Agut (10) c. Gaël Monfils (16)

Pas avant 15h: Karen Khachanov (6) c. Daniil Medvedev (8)

Pas avant 18h: Denis Shapovalov et Rohan Bopanna c. Robin Haase et Wesley Koolhof

Pas avant 20h: Roberto Bautista Agut (10) ou Gaël Monfils (16) c. Rafael Nadal (1)