À VOIR: Bacary Sagna ne la trouve pas drôle!

Le défenseur de l’Impact Bacary Sagna n’était pas d’humeur à rigoler après avoir vu son équipe flancher en fin de match, samedi soir, à Chicago.

Le but de Bastian Schweinsteiger à la 88e minute en était un autre cédé par le Bleu-Blanc-Noir sur phases arrêtées, une tendance qui devient de plus en plus lourde.

«On a besoin de plus d’agressivité. Honnêtement, ce n’est pas normal de prendre autant de buts sur coups de pied arrêtés. C’est un manque de rigueur et de concentration. Si on veut se qualifier pour les séries, il faut qu’on soit plus méchants et qu’on tue les matchs», a déploré Sagna, irrité, à TVA Sports.

