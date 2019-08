Victoire des Jays signée Hernandez et Jansen

Teoscar Hernandez et Danny Jansen ont chacun produit trois points et les Blue Jays ont défait les Yankees de New York au compte de 8 à 2, vendredi à Toronto.

Hernandez a obtenu deux circuits, dont un de deux points dans la victoire. Jansen, pour sa part, a propulsé la balle par-dessus la clôture quand deux de ses coéquipiers étaient déjà sur les sentiers.

Randal Grichuk a aussi frappé la longue balle pour les vainqueurs.

Sean Reid-Foley (2-2) a connu une bonne sortie pour les Jays, ne permettant qu’un point en cinq tours au bâton.

L’ancien de Toronto J.A. Happ (9-7) a été un peu moins efficace pour les visiteurs, concédant six points en cinq manches.

Stephen Strasburg réécrit l’histoire des Nationals et des Expos

À New York, Stephen Strasburg est devenu le lanceur ayant amassé le plus de retraits au bâton de l’histoire des Nationals de Washington et des Expos de Montréal, dans une défaite de 7 à 6 des siens contre les Mets.

Il a ainsi dépassé Steve Rogers, qui détenait le record avec 1621 retraits au bâton en 399 matchs, tous disputés avec les Expos.

En passant six joueurs des Mets dans la mitaine vendredi, Strasburg compte maintenant 1625 retraits sur des prises.

Mike Fiers presque parfait pour les Athletics

À Chicago, Mike Fiers a frôlé la perfection en sept manches de travail pour mener les Athletics d’Oakland à un gain de 7 à 0 contre les White Sox.

Le droitier de 34 ans, qui a une fiche 11-3 cette saison, n’a permis que trois petits coups sûrs et aucun but sur balles. De plus, il a passé huit joueurs dans la mitaine.

Son vis-à-vis, Ross Detwiler (1-3), n’a pas trop mal fait, accordant deux points en cinq manches et un tiers.

«Tout fonctionnait [vendredi], a dit le gérant des A’s, Bob Melvin, au site MLB.com à propos de son lanceur. Il plaçait bien sa balle rapide. [...] Il avait aussi une bonne courbe, une bonne glissante et un bon changement de vitesse. Tout y était.»

Offensivement, les A’s ont mis le match hors de portée avec une poussée de cinq points en huitième manche.

Chad Pinder a parti le bal avec un circuit de deux points. Jurickson Profar et Dustin Garneau ont ensuite chacun claqué des doubles payants. Plus tôt dans le match, Matt Chapman et Stephen Piscotty avaient frappé des longues balles en solo.