Marc Dos Santos dément une rumeur sur Anthony Jackson-Hamel

L’entraîneur-chef des Whitecaps, le Montréalais Marc Dos Dantos, dément les rumeurs concernant la venue possible à Vancouver de l’attaquant Anthony Jackson-Hamel en provenance de l’Impact de Montréal.

«Les médias doivent être très prudents lorsqu’il s’agit de rumeurs comme celle-ci, a déclaré Dos Santos en entrevue à la station radiophonique TSN 1040. C’est un mensonge. Nous nous sommes renseignés à propos de Jackson-Hamel, mais nous n’avons pas fait d’offre pour d’autres raisons qui ne sont pas monétaires. Cette rumeur ne fait aucun de sens.»

«Jackson est un nom qui est parvenu à nous comme énormément d’autres. Nous avons évalué ces joueurs, nous avons fait nos devoirs et avons finalement décidé de ne pas aller plus loin. J’aime bien Jackson-Hamel. C’est un bon jeune joueur et je le connais bien», a néanmoins ajouté l’entraîneur-chef.

Jackson-Hamel et Dos Santos se sont côtoyés dans l’organisation de l’Impact en 2010 et 2011. Dos Santos était entraîneur-chef alors que Jackson-Hamel complétait ses années dans l’Académie du club montréalais.