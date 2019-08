EN DIRECT À TVA SPORTS 2: Svitolina contre Kenin

Nous sommes à la veille du carré d'as à Toronto et la Canadienne Bianca Andreescu est toujours en lice. L'Ontarienne a toutefois une lourde tâche devant la foule de sa région en quarts de finale, vendredi, puisqu'elle se mesurera à Karolina Pliskova, troisième meilleure raquette de la WTA.

Voyez tous les matchs du jour en direct à TVA Sports 2.

Horaire des matchs:

COURT CENTRAL

EN COURS: Elina Svitolina [6] (Ukraine) c. Sofia Kenin (États-Unis)

Suivi de: Bianca Andreescu (Canada) c. Karolina Pliskova [3] (République tchèque)

Pas avant 19h00: Serena Williams [8] (États-Unis) c. Naomi Osaka [2] (Japon)

Suivi de: Marie Bouzkova (République tchèque) c. Simona Halep [4] (Roumanie)

GRANDSTAND

Pas avant 15h30: Timea Babos (Hongrie) et Anett Kontaveit (Estonie) c. Gabriela Dabrowski [2] (Canada) et Yifan Xu [2] (Chine)

Par ailleurs, un des matchs les plus attendus opposera les anciennes numéro 1 Serena Williams et Naomi Osaka. L'Américaine et la Japonaise s’affronteront pour la première fois depuis la finale des Internationaux des États-Unis de l’an dernier, qui a été remportée par Osaka. Le match avait fait couler beaucoup d'encre, Williams décriant l'arbitrage en plein match et se disant victime de sexisme.

À noter que Williams pourrait établir un record pour le plus grand nombre de victoires à la Coupe Rogers depuis les débuts de l’ère «Open». Jeudi, elle a récolté son 32e gain, égalant le record d’Aranxta Sanchez Vicario. De son côté, Osaka a encore une chance de remonter au sommet du classement mondial en accédant au carré d’as.