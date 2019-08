Coupe Rogers: Horaire des quarts à Montréal

Place aux quarts de finale à la Coupe Rogers! Pour la première fois depuis 2009, les huit derniers survivants à Montréal sont des têtes de série, alors que cinq des huit quart de finalistes font partie du Top 10.

Voyez tous les matchs de quarts à TVA Sports à compter de midi.

Jeudi, Rafael Nadal, deuxième raquette mondiale de l'ATP et joueur favori à Montréal, a dominé Guido Pella, tombeur de David Goffin au premier tour. Ce gain a permis à l'Espagnol de dépasser Roger Federer pour le plus grand nombre de victoires sur le Circuit Masters 1000 de l’ATP.

Dominic Thiem (2e) et Alexander Zverev (3e) ont aussi obtenu leur place en quart de finale. L'Autrichien sera opposé à Daniil Medvedev (8e), tandis que l'Allemand devra livrer bataille à Karen Khachanov, tombeur du Québécois Félix Auger-Aliassime la veille.

Dernier Canadien encore en lice, Denis Shapovalov a atteint les quarts de finale du double aux côtés de Rohan Bopana. Ils affronteront les Européens Benoit Paire (France) et Stan Wawrinka (Suisse) vers 18h30 sur le court Banque Nationale.

Horaire des matchs :

COURT CENTRAL

Midi: Daniil Medvedev [8] (Russie) c. Dominic Thiem [2] (Autriche)

Pas avant 14h00: Karen Khachanov [6] (Russie) c. Alexander Zverev [3] (Allemagne)

Pas avant 18h30: Rafael Nadal [1] (Espagne) c. Fabio Fognini [7] (Italie)

Suivi de: Gael Monfils [16] (France) c. Roberto Bautista Agut [10] (Espagne)

COURT BANQUE NATIONALE

Pas avant 18h30: Denis Shapovalov (Canada) et Rohan Bopanna (Inde) c. Benoit Paire (France) et Stan Wawrinka (Suisse)