Owen Tippett voit grand

Choix de premier tour des Panthers de la Floride en 2017, le jeune Owen Tippett a goûté à la Ligue nationale de hockey (LNH) en disputant sept matchs lors de la saison suivant son repêchage et il a bien hâte d’y retourner, mais pour de bon cette fois.

Durant son séjour initial avec le grand club, l’athlète de 20 ans avait inscrit un but et présenté un différentiel de -6. L’organisation floridienne l’avait ensuite cédé à son équipe junior de l’époque, les Steelheads de Mississauga, où il a poursuivi son apprentissage. Au cours de la campagne 2018-2019, il est demeuré dans la Ligue junior de l’Ontario, amassant 74 points en 54 parties avec Mississauga et le Spirit de Saginaw.

Avec la présence des Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov et quelques autres patineurs à caractère offensif, il ne sera pas facile pour Tippett de percer la formation, mais le principal concerné est loin de se compter battu.

«Mon but est de faire ma place. Je me présenterai au camp et donnerai tout ce que j’ai. Évidemment, je veux être ici à la fin, a-t-il mentionné récemment au site NHL.com. L’an passé, j’ai pris des notes. Je les ai amenées à la maison et j’ai travaillé ça afin que le tout se transporte dans mon jeu. Je crois avoir franchi une étape et progressé de façon importante.»

À en juger par les commentaires du directeur du développement des joueurs, Bryan McCabe, il semble que ce soit effectivement le cas.

«C’est un hockeyeur dynamique quand le disque se trouve sur son bâton, a affirmé l’ancien défenseur. Nous voulons travailler avec lui certains détails relatifs au jeu sans la rondelle et d’autres aspects qui lui permettront d’obtenir du succès au niveau supérieur.»

Être plus complet

Ainsi, Tippett veut peaufiner son jeu d’ensemble, tel que demandé par les Panthers lorsqu’ils l’ont renvoyé chez les juniors.

«Quand ils vous critiquent, vous pensez à ce qu’il faut améliorer, mais éventuellement, les nouvelles habitudes viennent par elles-mêmes et on n’y pense plus. Les premières semaines suivant mon retour [en Ontario], j’ai regardé beaucoup de vidéos et de matchs de hockey pour comprendre ce qu’il faut. Après avoir joué 2-3 semaines, c’est venu naturellement», a indiqué Tippett.

Ce dernier devra maintenant prouver qu’il a bien assimilé la matière apprise.

«Il aura sa chance, comme tout le monde, a émis McCabe. Mais il possède des habiletés spéciales qui le distinguent des autres. S’il peut tout assembler et connaître un bon été d’entraînement pour arriver dans la meilleure forme physique de sa vie, il n’y a aucune raison de ne pas se tailler une place dans l’équipe.»