À TVA SPORTS 2: Bianca Andreescu contre Kiki Bertens

La Canadienne Bianca Andreescu poursuit son chemin en ronde des 16, aujourd'hui, dans le volet torontois de la Coupe Rogers.

La jeune de 19 ans se mesure en ce moment à TVA Sports 2 à la cinquième tête de série, la Néerlandaise Kiki Bertens, sur le court Central.

Contre toute attente, Andreescu s’est imposée 6-1 en première manche. Elle a toutefois perdu la deuxième au bris d’égalité (9-7).

Le duel avait été interrompu après le premier jeu, remporté par Andreescu, en raison de la pluie. Le match a repris après une pause de plus d'une heure.

Parmi les favorites, la Roumaine Simona Halep, championne du tournoi l'an dernier, la Japonaise Naomi Osaka et l'Américaine Serena Williams s'exécuteront de nouveau aujourd'hui.

Suivez l'action en direct à TVA Sports 2.

Voici l'horaire des matchs d'aujourd'hui à Toronto:

Court Central

TERMINÉ: Karolina Pliskova [3] (Rép. Tchèque) bat Anett Kontaveit [16] (Estonie) 6-3, 7-5

EN COURS: Bianca Andreescu (Canada) c. Kiki Bertens [5] (Pays-Bas)

Suivi de: Svetlana Kuznetsova (Russie) c. Simona Halep [4] (Roumanie)

Pas avant 19h: Serena Williams [8] (États-Unis) c. Ekaterina Alexandrova (Russie)

Suivi de: Iga Swiatek (Pologne) c. Naomi Osaka [2] (Japon)

Grandstand

TERMINÉ: Sofia Kenin (États-Unis) domine Dayana Yastremska (Ukraine) 6-2, 6-2

TERMINÉ: Elina Svitolina [6] (Ukraine) l'emporte 6-2, 6-4 sur Belinda Bencic [11] (Suisse)

Suivi de: Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova [1] (Rép. Tchèque) c. Nadiia Kichenok (Ukraine) et Abigail Spears (États-Unis)

Suivi de: Nicole Melichar (États-Unis et Kveta Peschke [7] (Rép. Tchèque) c. Anna-Lena Groenefeld (Allemagne) et Demi Schuurs [3] (Pays-Bas)

Pas avant 19h: Marie Bouzkova (Rép. Tchèque) c. Jelena Ostapenko (Lettonie)