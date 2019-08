À TVA SPORTS : Auger-Aliassime c. Khachanov

Le troisième tour de la Coupe Rogers chez les messieurs se poursuit, aujourd'hui, à Montréal. Pour son anniversaire, le Québécois Félix Auger-Aliassime a rendez-vous avec le Russe Karen Khachanov, sixième tête de série.

Félix Auger-Aliassime a empoché la 1re manche 7-6 (7).

Le joueur de 19 ans a sauvé deux balles de match au bris d'égalité en plus de briser son rival deux fois plutôt qu'une, la manche intiale.

La journée de mercredi a été marquée par l'entrée en scène réussie de l'Espagnol Rafael Nadal, première tête de série, la victoire du Québécois Félix Auger-Aliassime sur le Canadien Milos Raonic et l'élimination en simple de leur compatriote Denis Shapovalov.

Auger-Aliassime, qui fête ses 19 ans aujourd'hui, dispute actuellement son match de troisième tour, alors que Nadal s'exécutera en soirée.

TVA Sports a amorcé la diffusion des matchs à midi.

Voici l'horaire des matchs d'aujourd'hui à Montréal:

Court Central

TERMINÉ: Marin Cilic [14] (Croatie) perd 7-6 (7), 6-4 c. Dominic Thiem [2] (Autriche)

Pas avant 14h30: Karen Khachanov [6] (Russie) c. Felix Auger-Aliassime (Canada)

Pas avant 18h30: Rafael Nadal [1] c. Guido Pella (Argentine)

Suivi de: Hubert Hurkacz (Pologne) c. Gael Monfils [16] (France)

Court Banque Nationale

TERMINÉ: Daniil Medvedev [8] (Russie) triomphe de Cristian Garin (Chili) 6-3, 6-3

Suivi de: Nikoloz Basilashvili [13] (Géorgie) c. Alexander Zverev [3] (Allemagne)

Pas avant 18h30: Adrian Mannarino (France) c. Fabio Fognini [7] (Italie)

Suivi de: Roberto Bautista Agut [10] (Espagne) c. Richard Gasquet (France)

Court 9

À 14h: Benoit Paire (France) et Stan Wawrinka (Suisse) c. Kevin Krawietz et Andreas Mies (Allemagne)

Suivi de: Rohan Bopanna (Inde) et Denis Shapovalov (Canada) c. Kyle Edmund (Grande-Bretagne) et Taylor Fritz (États-Unis)