«Genie» rend un papa heureux

Eugenie Bouchard s'est peut-être inclinée dès le premier tour de la Coupe Rogers de Toronto, mais elle a fait un heureux avant sa défaite.

La Québécoise a déniché quatre billets pour un papa qui souhaitait assister à son match de lundi soir contre Bianca Andreescu, au Centre Aviva.

Bouchard avait auparavant publié une photo sur son compte Instagram, sur laquelle on la voit tenir le bambin de l'homme en question dans ses bras.

«Genie» a publié sur Twitter l'échange de messages entre la joueuse et le père de famille. «Écrivez-moi, on ne sait jamais», a par ailleurs écrit Bouchard sur son compte Instagram.

this is why i love social media pic.twitter.com/mCebLJRcpJ