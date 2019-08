Coupe Rogers: l'horaire du jour à Toronto

Le deuxième tour de la Coupe Rogers, chez les dames, se poursuit aujourd'hui à Toronto.

La journée d'hier a été marquée par la victoire difficilement acquise par la Canadienne Bianca Andreescu contre sa compatriote Eugenie Bouchard.

Andreescu sera de retour en action dès cet après-midi, alors qu'elle affrontera la Russe Daria Kasatkina sur le court Central.

L'une des favorites du public, l'Américaine Serena Williams, fera quant à elle son entrée en soirée alors qu'elle se mesurera à la belge Elise Mertens

Voici donc l'horaire des matchs aujourd'hui, à Toronto:

Court Central

À 11h: Karolina Pliskova [3] (Rép. Tchèque) c. Alison Riske (États-Unis)

Suivi de: Jennifer Brady (États-Unis) c. Simona Halep [4] (Roumanie)

Suivi de: Daria Kasatkina (Russie) c. Bianca Andreescu (Canada)

Pas avant 19h: Serena Williams [8] (États-Unis) c. Elise Mertens (Belgique)

Suivi de: Caroline Wozniacki [15] (Danemark) c. Iga Swiatek (Pologne)

Grandstand

À 11h: Victoria Azarenka (Belarus) c. Dayana Yastremska (Ukraine)

Suivi de: Katerina Siniakova (Rép. Tchèque) c. Elina Svitolina [6] (Ukraine)

Pas avant 15h: Jelena Ostapenko (Lettonie) c. Anastasia Pavlyuchenkova (Russie)

Pas avant 17h: Tatjana Maria (Allemagne) c. Naomi Osaka [2] (Japon)

Pas avant 19h: Donna Vekic (Croatie) c. Svetlana Kuznetsova (Russie)

Court 1

À 11h: Carla Suárez Navarro (Espagne) c. Anett Kontaveit [16] (Estonie)

Suivi de: Belinda Bencic [11] (Suisse) c. Julia Goerges (Allemagne)

Suivi de: Ekaterina Alexandrova (Russie) c. Shuai Zhang (Chine)

Suivi de: Nicole Melichar (États-Unis) et Kveta Peschke [7] (Rép. Tchèque) c. Jennifer Brady (États-Unis) et Katarina Srebotnik (Slovaquie)

Suivi de: Miyu Kato (Japon) et Sabrina Santamaria (États-Unis) c. Gabriela Dabrowski (Canada) et Yifan Xu [2] Chine

Court 4

À 11h: Shuko Aoyama (Japon) et Kaitlyn Christian (États-Unis) c. Anna-Lena Groenefeld (Allemagne) et Demi Schuurs [3] (Pays-Bas)

Suivi de: Kirsten Flipkens et Su-Wei Hsieh [4] (Taiwan) c. Eri Hozumi et Makoto Ninomiya (Japon)

Suivi de: Nadiia Kichenok (Ukraine) et Abigail Spears (États-Unis) c. Hao-Ching Chan et Latisha Chan [5] (Taiwan)

Suivi de: Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova [1] (Rép. Tchèque) c. Raluca Olaru (Roumanie) et Zhaoxuan Yang (Chine)