Coupe Rogers: l'horaire du jour à Montréal

La Coupe Rogers se poursuit à Montréal, aujourd'hui, avec la suite du deuxième tour chez les messieurs.

Hier, le Québécois Félix Auger-Aliassime a dû puiser dans ses ressources pour vaincre le Canadien Vasek Pospisil. Auger-Aliassime devra sans doute faire la même chose aujourd'hui, puisqu'il se mesurera à un autre Canadien, Milos Raonic, en soirée sur le court Central.

Le Canadien Denis Shapovalov, coqueluche du public montréalais en 2017, aura fort à faire en après-midi pour vaincre l'Autrichien Dominic Thiem, deuxième raquette du tournoi.

Voici donc l'horaire des matchs aujourd'hui, à Montréal:

Court Central

À midi: Rafael Nadal [1] (Espagne) c. Daniel Evans (Grande-Bretagne)

Pas avant 14h: Denis Shapovalov (Canada) c. Dominic Thiem [2] (Autriche)

Pas avant 18h30: Felix Auger-Aliassime (Canada) c. Milos Raonic [17] (Canada)

Suivi de: Tommy Paul (États-Unis) c. Fabio Fognini [7] (Italie)

Court Banque Nationale

À midi: Richard Gasquet (France) c. Kei Nishikori [5] (Japon)

Suivi de: Daniil Medvedev [8] (Russie) c. Kyle Edmund (Grande-Bretagne)

Suivi de: Stefanos Tsitsipas [4] (Grèce) c. Hubert Hurkacz (Pologne)

Pas avant 18h30: Karen Khachanov [6] c. Stan Wawrinka (Suisse)

Suivi de: Jeremy Chardy et Fabrice Martin (France) c. Feliciano Lopez (Espagne) et Andy Murray (Grande-Bretagne)

Court 9

À midi: Marin Cilic [14] (Croatie) c. John Millman (Australie)

Suivi de: Roberto Bautista Agut [10] (Espagne) c. Diego Schwartzman (Argentine)

Suivi de: Ilya Ivashka (Belarus) c. Gael Monfils [16] (France)

Suivi de: Borna Coric [11] (Croatie) c. Adrian Mannarino (France)

Suivi de: Henri Kontinen (Finlande) et John Peers [6] (Australie) c. Marcel Granollers (Espagne) et Horacio Zeballos (Argentine)

Court 5

À midi: Radu Albot (Moldavie) c. Guido Pella (Argentine)

Suivi de: Cristian Garin (Chili) c. John Isner [12] (États-Unis)

Suivi de: Jean-Julien Rojer (Pays-Bas) et Horia Tecau [5] (Roumanie) c. Grigor Dimitrov (Bulgarie) et Kei Nishikori (Japon)

Suivi de: Guido Pella et Diego Schwartzman (Argentine) c. Bob Bryan et Mike Bryan [7] (États-Unis)

Court 2

À midi: Oliver Marach et Jurgen Melzer (Autriche) c. Austin Krajicek (États-Unis) et Michael Venus (Nouvelle-Zélande)

Suivi de: Robin Haase et Wesley Koolhof (Pays-Bas) c. Alex de Minaur et Jordan Thompson (Australie)

Suivi de: Peter Polansky et Brayden Schnur c. Andrey Rublev (Russie) et Alexander Zverev (Allemagne)

Suivi de: Nikoloz Basilashvili (Géorgie) et Jan-Lennard Struff (Allemagne) c. Kyle Edmund (Grande-Bretagne) et Taylor Fritz (États-Unis)