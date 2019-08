Coupe Rogers: l'horaire à Toronto

Le premier tour de la Coupe Rogers, chez les dames, se poursuit aujourd'hui à Toronto.

Hier, la Québécoise de 16 ans Leylah Annie Fernandez a dû baisser pavillon dès son premier match, tandis que les Canadiennes Eugenie Bouchard et Sharon Fichman ont perdu en double.

Bouchard aura cependant l'occasion de se reprendre aujourd'hui même, alors qu'elle affrontera sa compatriote Bianca Andreescu sur le court Central en soirée.

Voici l'horaire des matchs d'aujourd'hui à Toronto:

Court Central

TERMINÉ: Carla Suárez Navarro (Espagne) l'emporte 6-4, 6-2 devant Venus Williams (États-Unis)

EN COURS: Victoria Azarenka (Bélarus) c. Camila Giorgi (Italie)

Suivi de: Ashleigh Barty [1] (Australie) c. Sofia Kenin (États-Unis)

Pas avant 19h: Eugenie Bouchard (Canada) c. Bianca Andreescu (Canada)

Suivi de: Sloane Stephens [7] (États-Unis) c. Marie Bouzkova (Rép. Tchèque)

Grandstand

EN COURS: Danielle Collins (États-Unis) c. Katerina Siniakova (Rép. Tchèque)

Suivi de: Maria Sakkari (Grèce) c. Alison Riske (États-Unis)

Suivi de: Madison Keys [14] (États-Unis) c. Donna Vekic (Croatie)

Pas avant 17h: Anastasia Pavlyuchenkova (Russie) c. Aryna Sabalenka [9] (Bélarus)

Suivi de: Francesca di Lorenzo (États-Unis) c. Kiki Bertens [5] (Pays-Bas)

Court 1

TERMINÉ: Shuai Zhang (Chine) l'emporte contre Anastasija Sevastova [10] (Lettonie) 7-6, 6-2

Suivi de: Nicole Melichar (États-Unis) et Kveta Peschke [7] (Rép. Tchèque) c. Leylah Fernandez (Canada) et Simona Halep (Roumanie)

Suivi de: Iga Swiatek (Pologne) c. Ajla Tomljanovic (Australie)

Suivi de: Raluca Olaru (Roumanie) et Zhaoxuan Yang (Chine) c. Sofia Kenin (États-Unis) et Anastasija Sevastova (Lettonie)

Court 4

TERMINÉ: Ekaterina Alexandrova (Russie) l'emporte 6-2, 6-2 contre Misaki Doi (Japon)

EN COURS: Saisai Zheng (Chine) c. Tatjana Maria (Allemagne)

Suivi de: Shuai Peng et Shuai Zhang (Chine) c. Hao-Ching Chan et Latisha Chan [5] (Taiwan)

Suivi de: Darija Jurak (Croatie) et Maria Jose Martinez Sanchez (Espagne) c. Yingying Duan et Saisai Zheng (Chine)