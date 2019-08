Coupe Rogers: l'horaire à Montréal

Le premier tour de la Coupe Rogers se poursuit, aujourd'hui, chez les hommes à Montréal.

Hier, les Canadiens Milos Raonic et Denis Shapovalov, pour ne nommer qu'eux, ont remporté leurs matchs respectifs pour passer à l'étape suivante.

Aujourd'hui, le match qui retiendra sans doute l'attention des amateurs québécois et canadiens sera celui qui mettra aux prises Félix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil sur le court central.

Notons également que le Britannique Andy Murray disputera aujourd'hui son premier match du tournoi en double.

Voici donc l'horaire des matchs selon leur emplacement pour aujourd'hui:

Court central

TERMINÉ: Marin Cilic [14] (Croatie) défait Bradley Klahn (États-Unis) 6-3, 7-6 (7)

Pas avant 14h: Félix Auger-Aliassime (Canada) c. Vasek Pospisil (Canada)

Pas avant 18h30: Nick Kyrgios (Australie) c. Kyle Edmund (Grande-Bretagne)

Suivi de: Cameron Norrie (Grande-Bretagne) c. Alexander Zverev [3] (Allemagne)

Court Banque Nationale

À midi: Jordan Thompson (Australie) c. John Isner [12] (États-Unis)

Suivi de: Guido Pella (Argentine) c. David Goffin [15] (Belgique)

Suivi de: Borna Coric [11] (Croatie) c. Peter Gojowczyk (Allemagne)

Pas avant 18h30: Nikoloz Basilashvili [13] (Géorgie) c. Jan-Lennard Struff (Allemagne)

Court 9

À midi: Alex de Minaur (Australie) c. Daniel Evans (Grande-Bretagne)

Suivi de: John Millman (Australie) c. Feliciano Lopez (Espagne)

Suivi de: Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin [4] (France) c. Rohan Bopanna (Inde) et Denis Shapovalov (Canada)

Suivi de: Feliciano Lopez (Espagne) et Andy Murray (Grande-Bretagne) c. Lukasz Kubot (Pologne) et Marcelo Melo [2] (Brésil)

Court 5

TERMINÉ: Radu Albot (Moldavie) l'emporte 6-4, 6-2 devant Gilles Simon (France)

Suivi de: Marco Cecchinato (Italie) c. Diego Schwartzman (Argentine)

Suivi de: Hubert Hurkacz (Pologne) c. Taylor Fritz (États-Unis)

Suivi de: Peter Polansky et Brayden Schnur (Canada) c. Marcus Daniell (Nouvelle-Zélande) et Laslo Djere (Serbie)