Jacob Waguespack brille pour les Blue Jays

Menés par le brio de la recrue Jacob Waguespack au monticule, les Blue Jays de Toronto ont vécu les Rays de Tampa Bay au compte de 2 à 0, lundi à St. Petersburg.

Waguespack (3-1) n’a permis que quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches sur la butte.

Il s’agissait d’une toute première sortie sans accorder de points pour lui dans le baseball majeur.

Derek Law a ensuite réalisé les quatre derniers retraits du match pour signer un deuxième sauvetage cette saison.

Une autre recrue, soit Bo Bichette, a contribué à cette victoire. Il a claqué un troisième circuit en carrière en troisième manche. Il avait lui-même inscrit le premier point du match lorsque son coéquipier Cavan Biggio a réussi un simple en première.

Dans le clan des Rays, Charlie Morton (12-4) a subi une rare défaite, lui qui a donné deux points et sept frappes en lieu sûr en sept manches.

Même s’ils sont pratiquement éliminés de la course aux éliminatoires, les Jays connaissaient de bons moments. Ils ont en effet remporté sept de leurs 10 derniers matchs.

Quelque 11 948 amateurs étaient présents au Tropicana Field.

Un record pour les Yankees

Les Yankees de New York ont pour leur part établi un nouveau record du baseball majeur en frappant 32 circuits en une seule saison dans un seul stade adverse. Ils y sont parvenus au Camden Yards contre les Orioles de Baltimore, dans un gain de 9 à 6.

C’est Mike Tauchman qui a réussi la longue balle qui a permis d’établir cette marque en sixième manche, avec une 30e exactement au Camden Yards. Ses coéquipiers Austin Romine et Brett Gardner avaient également expédié la balle dans les gradins auparavant.

Le festival du circuit ne s’est pas arrêté là. Avec une égalité de 6 à 6 avant d’amorcer le huitième tour au bâton, Mike Ford et Tauchman, avec un deuxième circuit, ont deux coups de canon au record.

La victoire est allée au dossier d’Adam Ottavino (5-3), qui n’a rien donné lors de la septième manche. Aroldis Chapman a pour sa part enregistré un 30e sauvetage.