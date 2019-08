Coupe Rogers: l'horaire à Toronto

Le premier tour de la Coupe Rogers, chez les dames, s'amorce dès 11h, aujourd'hui, à Toronto.

Voici l'ordre des matchs prévus aujourd'hui:

Court central

EN COURS: Dayana Yastremska (Ukraine) c. Johanna Konta [13] (Grande-Bretagne)

Suivi de: Leylah Fernandez (Canada) c. Marie Bouzkova (Rép. Tchèque)

Suivi de: Caroline Wozniacki (Danemark) [15] c. Yulia Putintseva (Kazakhstan)

Pas avant 19h: Maria Sharapova (Russie) c. Anett Kontaveit [16] (Estonie)

Suivi de: Angelique Kerber [12] (Allemagne) c. Daria Kasatkina (Russie)

Grandstand

À 11h: Jennifer Brady (États-Unis) c. Kristina Mladenovic (France)

Suivi de: Belinda Bencic [11] (Suisse) c. Anastasia Potapova (Russie)

Suivi de: Polona Hercog (Slovénie) c. Julia Goerges (Allemagne)

Pas avant 17h: Caroline Garcia (France) c. Jelena Ostapenko (Lettonie)

Suivi de: Svetlana Kuznetsova (Russie) c. Xiyu Wang (Chine)

Court 1

À 11h: Elise Mertens (Belgique) c. Aliaksandra Sasnovich (Belarus)

Suivi de: Sofia Kenin (États-Unis) c. Su-Wei Hsieh (Taiwan)

Suivi de: Eugenie Bouchard et Sharon Fichman (Canada) c. Nadiia Kichenok (Ukraine) et Abigail Spears (États-Unis)

Suivi de: Petra Martic (Croatie) c. Francesca di Lorenzo (États-Unis)

Court 4

À midi: Monique Adamczak et Storm Sanders (Australie) c. Victoria Azarenka (Belarus) et Ashleigh Barty [6] (Australie)

Suivi de: Miyu Kato (Japon) et Sabrina Santamaria (États-Unis) c. Francoise Abanda et Carson Branstine (Canada)