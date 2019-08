Coupe Rogers: l’horaire à Montréal

Le premier tour de la Coupe Rogers s'amorce aujourd'hui à Montréal, chez les messieurs.

Voici l'ordre des matchs prévus aujourd'hui, selon leur emplacement:

Court central

EN COURS: Lucas Pouille (France) c. Milos Raonic [17] (Canada)

Pas avant 15H: Felix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil (Canada) c. Jeremy Chardy et Fabrice Martin (France)

Pas avant 18h30: Pierre-Hugues Herbert (France) c. Denis Shapovalov (Canada)

Suivi de: Peter Polansky (Canada) c. Gael Monfils [16] (France)

Court Banque Nationale

Midi: Jan-Lennard Struff (Allemagne) c. Jo-Wilfried Tsonga (France)

Suivi de: Tommy Paul (États-Unis) c. Brayden Schnur (Canada)

Suivi de: Stan Wawrinka (Suisse) c. Grigor Dimitrov (Bulgarie)

Pas avant 18h30: Benoit Paire (France) c. Richard Gasquet (France)

Suivi de: Andrey Rublev (Russie) et Alexander Zverev (Allemagne) c. Mate Pavic (Croatie) et Bruno Soares (Brésil)

Court 9

Midi: Marton Fucsovics (Hongrie) c. Cameron Norrie (Grande-Bretagne)

Suivi de: Nikoloz Basilashvili [13] (Géorgie) c. Dusan Lajovic (Serbie)

Suivi de: Roberto Bautista Agut [10] (Espagne) c. Bernard Tomic (Australie)

Suivi de: Ilya Ivashka (Belarus) c. Soonwoo Kwon (Corée du Sud)

Suivi de: Juan Sebastian Cabal et Robert Farah [1] (Colombie) c. Robin Haase et Wesley Koolhof (Pays-Bas)

Court 5

Midi: Laslo Djere (Serbie) c. Cristian Garin (Chili)

Suivi de: Alex de Minaur et Jordan Thompson (Australie) c. Hubert Hurkacz (Pologne) et John Isner (États-Unis)

Suivi de: Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) c. Adrian Mannarino (France)

Suivi de: Kevin Krawietz et Andreas Mies (Allemagne) c. Nikola Mektic et Franko Skugor [8] (Croatie)