Une dernière ronde du tonnerre pour J.T. Poston

L’Américain J.T. Poston a réalisé une magnifique ronde de 62 (-8) pour remporter les grands honneurs du Championnat Wyndham, dimanche, en Caroline du Nord.

L’athlète de 26 ans a ainsi obtenu un premier sacre sur le circuit de la PGA. Lors de sa ronde finale, il a réussi un aigle sur la normale cinq du cinquième trou. Il est également parvenu à amasser six oiselets.

À LIRE AUSSI: Brooks Koepka champion du monde

Son cumulatif de 258 (-22), lui a permis devancer son compatriote Webb Simpson par un seul coup. Ce dernier était au deuxième échelon avant la quatrième ronde et il a remis une carte 65 (-5), dimanche.

Le Sud-Coréen Byeong Hun An a finalement complété la compétition au troisième rang, lui qui était au sommet après 54 trous. Celui qui a complété l’événement avec un cumulatif de 260 (-20) n’avait commis aucun boguey lors des trois premières rondes. Une situation qu’il n’a pas été en mesure de perpétrer, fautant aux 15e et 18e fanions. Hun An tentait aussi d’obtenir une première victoire dans le meilleur circuit de golf au monde.

Du côté des Canadiens, Corey Conners et Mackenzie Hughes ont terminé leur semaine de boulot au 22e échelon, à égalité avec sept autres adversaires. Lors de leur dernière ronde, le premier a joué 67 (-3) et le second 69 (-1).

Adam Svensson a remis une carte de 69 (-1), ce qui lui a donné un cumulatif de 268 (-12), bon pour le 31e rang, qu’il partage avec quatre autres golfeurs. Roger Sloan a connu sa meilleure ronde du tournoi, soit une performance de 65 (-5). Il a ainsi fait un bond de 24e place au classement, pour finir au 39e rang avec une kyrielle d’autres athlètes.

Finalement, Mike Weir a connu une contre-performance de 74 (+4). Il ainsi fini au 76e échelon, ce qui le place bon dernier parmi les golfeurs qui ont survécu à la coupure.

la recrue Hinako Shibuno écrit l'histoire

La Japonaise Hinako Shibuno a calé un oiselet au 18e trou pour décrocher la victoire à son premier tournoi de la LPGA en carrière, triomphant à l’Omnium britannique de golf féminin, dimanche, à Milton Keynes.

La recrue de 20 ans en était à sa compétition initiale à l’extérieur de son pays natal et le voyage en a valu la peine.

«Je ne peux décrire avec des mots comment je me sens», a dit Shibuno au site internet de la LPGA.

Meneuse après trois rondes, Shibuno (68) était à égalité avec l’Américaine Lizette Salas (65) avec un trou à disputer. Or, un long roulé sur le dernier vert lui a permis de reprendre la tête et de conclure avec un cumulatif de 270 (-18), soit un coup de moins que sa rivale.

«Je regardais le tableau des pointages tout le temps et je savais dans quelle position je me trouvais», a indiqué la gagnante en parlant de l’importance de son roulé au 18e trou.

«Je pensais également à la façon dont j'allais célébrer», a-t-elle ajouté avec honnêteté.

Le stress

De son côté, Salas a révélé qu’elle était nerveuse sur le vert du 18e, où elle devait réussir un roulé pour forcer la prolongation.

«Je ne vais pas vous mentir: j’étais nerveuse, a exprimé la golfeuse de 30 ans. Vous savez, je ne m’étais pas retrouvée dans cette position depuis longtemps. J’ai frappé un bon coup. J’ai contrôlé toutes mes pensées. La balle n’a tout simplement pas trouvé la coupe. Félicitation à la gagnante.»

La Sud-Coréenne Jin Young Ko (66) a fini troisième à 272 (-16), tandis que Morgan Pressel (67) et Ashleigh Buhai (70), respectivement des États-Unis et de l’Afrique du Sud, ont complété le top 5 à 273 (-15) et 274 (-14) dans l’ordre.

Une fois de plus, la Canadienne Brooke M. Henderson a connu une journée ardue. Elle a maintenu une fiche de 72, soit la normale, pour terminer avec un total de 286 (-2) et la 41e place, ex aequo avec deux concurrentes.