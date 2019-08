Simona Halep fera équipe avec une Québécoise de 16 ans

La Québécoise Leylah Annie Fernandez participera au tournoi de double à la Coupe Rogers de Toronto cette semaine et sa coéquipière sera la Roumaine Simona Halep.

Selon le tableau principal diffusé par le site de la WTA, dimanche, les deux joueuses ont officiellement reçu une invitation des organisateurs pour évoluer en duo. Leurs premières rivales de la compétition seront l’Américaine Nicole Melichar et la Tchèque Kveta Peschke.

En simple, Fernandez affrontera une joueuse issue des qualifications d’entrée de jeu. La gagnante du Challenger de Gatineau et finaliste de celui de Granby a grimpé de 115 places au classement mondial, lundi dernier.

Par ailleurs, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Yifan Xu sont les deuxièmes têtes de série et ont eu droit à un laissez-passer pour le deuxième tour du double. Elles pourraient d’ailleurs se mesurer à la paire formée de Françoise Abanda et de Carson Branstine, si celles-ci disposent de la Japonaise Miyu Kato et de l’Américaine Sabrina Santamaria au tour initial.

